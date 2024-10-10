Kestane Kabuklarını Tek Hamlede Soymanın Sırrı Ortaya Çıktı! Fıstık Soyar Gibi Soyacaksınız

Kestane kabuklarını dakikalar içerisinde soymanın kolay ve etkili yolu ortaya çıktı. Bu teknik sayesinde kestane kabuklarını tek hamlede soyabileceksiniz. İşte detaylar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Kestane Kabuklarını Tek Hamlede Soymanın Sırrı Ortaya Çıktı! Fıstık Soyar Gibi Soyacaksınız - Resim: 1

Kestane, kan basıncını düzenleyen ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan, besin değeri yüksek bir kış meyvesi. İçeriğindeki bileşenler sayesinde inflamasyonu önler ve sindirim sistemine destek oluyor. Pamuk gibi dokusu ve tatlı lezzetiyle kış aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan kestanenin kabuklarını soymak ise bazen zorlu bir iş haline gelebilir, tırnaklar hasar görebilir ve eller kesilebilir.

Ancak, kestane kabuklarını pratik ve etkili bir şekilde soymanın bir yolu var. İşte bu yöntemi uygulayarak kestanelerinizi fıstık gibi kolayca soyabilirsiniz...

KESTANELERİ SU BEKLETEREK YUMUŞATIN

Yemek.com sitesine göre, kestaneleri pişirmeden önce suda bekletmek, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlar. Ancak kestaneleri haşlayarak pişirecekseniz, bu işlemi yapmanıza gerek yok.

Kaynak: Haber Merkezi

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