Keşke Daha Önce Öğrenseydim Diyeceksiniz! Çamaşır Makinesinin İçerisine Hemen Alüminyum Folyo Atın
Ne kadar iyi bir çamaşır makinesi ya da deterjan kullanıyor olsanız da, çamaşırlarınızı tamamen ilk günkü temizliğine kavuşturmak imkansızdır. Birçok kişi tarafından bilinmiyor olsa da, çamaşır makinelerinde alüminyum folyo kullanmak, statik elektrik nedeniyle tamamen kirden arınmayan kıyafetlerin ilk günkü renklerine ve temizliklerine dönüşmesini sağlıyor.
Evlerimizde bulunan çamaşır makineleri, hem zamanımızdan hem de enerjimizden tasarruf etmemizi sağlayarak hayatımızı kolaylaştırır.
Çamaşırlarını saatlerce elde yıkayan büyüklerimize kıyasla bugünlerde oldukça kolaylaşan bu süreci daha da basit hale getirmek mümkün. Uzmanlar, çoğu zaman ideal bir çamaşır yıkama sürecinde deterjan ve makinenin önemine dikkat çeker. Bu bilgiler doğru olsa da, tek başına bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü dünyanın en iyi çamaşır makineleri bile, bazı pratik tüyoları kullanmamanız halinde çamaşırları yüzde 100 temizlemeyi başaramaz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE ALÜMİNYUM TOP YERLEŞTİRİN
Tecrübeli ev hanımları, çamaşır makinelerinin çalışma prensibi nedeniyle yaşanan bu durumun önüne geçmek ve ileri seviye temizlik sağlamak için harika bir yöntem buldu. İlk duyulduğunda oldukça sakıncalı gelebilecek bu davranış, sizlere bambaşka bir çamaşır yıkama deneyimi sunacak. Makinelere hiçbir zararı olmayan bu hareket, aksine hem çamaşırlarınızın hem de makinenizin daha sağlıklı sonuçlara ulaşmasını sağlıyor.
NEDEN ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN İÇİNE ALÜMİNYUM FOLYO ATILIR?
Sık sık çamaşır makinesi kullanan kişiler için bile tuhaf görünebilecek bu durum, esasen teknolojik cihazlarda elektrik akımının nasıl mükemmel hale getirilebileceğini gösteriyor. Standart bir çamaşır makinesi çalıştığında, makine içerisinde yalıtılmış olan bölümde dahi ufak miktarlarda statik elektrik oluşmasına neden olur.
Bu statik elektrik ise, bir sıvı olan deterjanın ve su haznelerinin çamaşıra tam anlamıyla nüfuz etmesini engeller ve kirlerden arınma sürecinin mükemmel şekilde gerçekleşmesini önler. Ancak makine içerisine yerleştireceğimiz alüminyum folyolar, statik elektriğin oluşmasına engel olarak lekelerin tamamıyla giderilmesine imkan tanıyacaktır.
8 YIKAMAYA KADAR KULLANILABİLİR
4 santimetre boyutlarında hazırlanılması tavsiye edilen bu toplar, ortalama 8 yıkamaya kadar sağlıklı şekilde statik elektriği engelleme görevini yürütebilir. Bu kadar uzun ömürlü olmaları, her yıkama işlemi için yeniden alüminyum folyo hazırlanmasını önleyerek, aynı zamanda bu harika yöntemin oldukça pratik bir hale dönüşmesini sağlıyor.