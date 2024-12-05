Kesilmiş Limonu Bu Besinlere Asla Yaklaştırmayın: Zehir Etkisi Yapıyor

LİMONUN TAZELİĞİNİ KORUMAK İÇİN NE YAPMALI?

Kesilmiş limonları doğru bir şekilde saklamak hem tazeliği korumak hem de sağlık açısından riskleri en aza indirmek için önemlidir. Bunun için en ideal yöntem, yarım limonları bir kabın içine koyup su ile doldurarak buzdolabında muhafaza etmektir.

Bu yöntem, limonların nemini ve tazeliğini korurken, bakterilerin çoğalmasını da önler. Ayrıca limonların diğer besinlerle temasını sınırlayarak olası kontaminasyon riskini en aza indirir.