Kendinize Şefkatli Davranmadığınızı Gösteren 5 Sessiz İşaret

Kendinize karşı aşırı sert olmak, her zaman dürüst veya objektif olduğunuz anlamına gelmez. Klinik psikologlar, hatalarla yüzleşirken daha nazik olunması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, olumsuz deneyimler iç huzuru olumsuz etkileyebilir ve kişiyi sürekli bir huzursuzluk içinde bırakabilir.

HIRSLI OLMAKTAN KAÇINMAK

Birçok kişi, aşırı hırsın öz şefkati zedeleyebileceğini düşünüyor. Ancak yapılan analizler, yüksek performans ve öz şefkatin birbirini destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Bu nedenle, hırsın ve öz şefkatin birlikte dengeli bir şekilde var olabileceği ifade ediliyor.