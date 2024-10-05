Kendi Sistemleri ile 3 Milyon Lira Tasarruf Ettiler! 15 Saniyede 2 Tane Üretiyorlar

Bursa'nın Gürsu ilçesinde 1958 yılında kurulan Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kendi ürettiği plastik meyve kasaları sayesinde yıllık 3 milyon lira tasarruf etmeyi başardı. Avrupa Birliği (AB) hibesi ile temin ettikleri makine sayesinde kooperatif, her 15 saniyede 2 adet meyve kasası üretebiliyor. Bu üretim süreci, her yıl çöpe giden ve doğayı kirleten 300 bin liralık hurdayı geri kazandırarak çevreye de katkıda bulunuyor.

Kooperatif, bölgedeki çiftçi ve tüccarların meyve kasası ihtiyacını karşılayarak günde yaklaşık 9 bin kasa üretimi yapıyor. Böylece, çiftçilere destek olmanın yanı sıra, önemli bir mali tasarruf da sağlıyor.

EKONOMİK VE SOSYAL ANLAMDA BİRÇOK KAZANIM SAĞLANDI

Proje ile kooperatifin girdi gelirlerinden yıllık 3 milyon lira tasarruf ettiklerini aktaran Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatif'i Başkanı Hakan Şener, "Daha önce her yıl çöpe giden ve doğayı kirleten 300 bin liralık hurdayı geri kazandırılması, mevcut kapasitenin genişletilmesi, verimlilik artışı ve pazar genişlemesi gibi temel hedeflerimize ulaşmış olmaktan dolayı mutluyuz. Proje çerçevesinde Bursa'da istihdam edilen çalışanlarımız oldu. Aslında hem Bursa'mızda hem de proje tabanlı iş fikirlerinde bir kooperatif olarak örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ağaköy mevcut armut üretim potansiyeli ve kapasitesi ile ünü sınırlarını çoktan aşmış bir köy. Dolasıyla bu proje aslında bize ekonomik ve sosyal anlamda birçok kazanım da sağlamış oldu. Bizim gibi çalışan birçok kurum ve kişilere böyle iş fikirleri varsa neler yapabileceğinin en iyi örneğiyiz" şeklinde konuştu.