Kendi sirkenizi kendiniz yapın - Bu yöntemle daha hızlı oluyormuş

Sirke, Türk mutfağındaki en faydalı besinlerdendir. Evde sirke yaparken dikkat etmeniz gerekenler neler bu içeriğimizde sizler için derledik.

Sirke nasıl yapılır? Sirke için hangi malzemeler gereklidir? Sirkeyi nasıl muhafaza etmek gerekir?

İşte bilmeniz gereken her şey!

Artı Gerçek'te yer alan bilgilere göre; Şifa kaynağı sirke bir çok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Sirke, değerini son dönemde daha bir anladığımız, sağlık deposu bir gıda olarak sofralarda baş köşede yer alıyor. Ancak sirkeden azami faydalanabilmek için sirkenin doğal ve katkısız olması gerekmektedir. Bu yüzden marketlerde satılan sirkelere pek güvenmemek gerekiyor. En sağlıklı yol aslında çok basit. Bunun için yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi kendiniz yapmak. Bu içeriğimizde size evde sirke nasıl yapılır onu tek tek anlatacağız.

Elma sirkesi, sirkeler arasında en faydalı sirkedir. Yapılışı da son derece kolaydır.

İşte elma sirkesi yaparken bilmeniz gereken tarif;

Malzemeler

1 kg elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

Yarım çay bardağı bulgur

TARİFİ;



Sirke yapımına öncelikle elmaları iyice yıkayıp kurulayarak başlayın. Daha sonra elmaları küçük küçük doğrayın. Doğradığınız elmaları içme suyu dolu kavanozun içine koyun. Bu kavanozun içine balı, bulgur ve nohutu da ekleyin. Kavanozun ağız kısmını bir bezle kapatın ve karışımı 20 gün boyunca günde bir defa mutlaka karıştırın. Geçen 20 günün ardından diğer 20 gün boyunca hiç karıştırmadan karışımı saklayın. Ardından sirkeyi süzün. Elma sirkeniz kullanıma hazır, afiyet olsun!

Elma sirkesinin püf noktaları nelerdir?

Öte yandan Milliyet'te yer alan bir içerikte; Evde elma sirkesi yapılırken dikkat edilmesi gereken kurallar paylaşıldı. İşte elma sirkesi yaparken bilmeniz gereken her şey!

*Sirkeyi hangi meyveden yapacağınıza karar verdikten sonra o meyvenin en doğalını ve tazesini bulmanız önemli.

*Meyve kabukları sirkenin oluşması için çok önemli olduğundan kabukları soymamaya özen gösterin.

*Kullanacağınız meyve sert bir meyveyse küçük küçük doğramak daha çabuk sonuç almanıza yardımcı olur.

*Cam kavanoz kullanmak sirke yapımı için önemli detaylardan biri.

*Sirkenin oluşması için kavanozun serin, kuru ve ışık almayan bir ortamda olması gerekiyor.

Evet elma sirkesinin tarifi işte bu kadar kolay. Tek yapmanız gereken bu ölçülere göre hareket etmek. Elma sirkenizi bu ölçülere göre yaparsanız hem daha çabuk oluyor hem de asla kıvamı şaşmıyor.

ÖNEMLİ UYARILAR;

Elma sirkesi yaparken mutlaka elmaların iyi durumda olmasına dikkat edin. Sirke yapımında kullanacağınız elmalar eğer çürük olursa yapacağınız sirke hem sağlıksız hem lezzetsiz olacaktır.