Kemikleri Çelik Gibi Yapan En İyi Kurutulmuş Meyve Seçildi: İltihabın Kökünü Kurutuyor

Kurutulmuş meyveler arasında öne çıkan kuru erik, özellikle kemik sağlığına katkılarıyla dikkat çekiyor. Araştırmalara göre, bu meyve menopoz dönemindeki kadınlar için büyük faydalar sağlıyor. Östrojen seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan kemik zayıflaması riskini azaltan kuru erik, aynı zamanda iltihapları gidermeye de yardımcı olduğu bildirildi.

Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, kuru eriğin kemik dokusunun güçlenmesine önemli katkı sağladığını ortaya koydu. Pensilvanya Üniversitesi’nde yürütülen çalışmalarda, düzenli olarak kuru erik tüketiminin kemik mineral yoğunluğunu artırdığı belirlendi. Günde 100 gram kuru erik tüketen katılımcıların, özellikle ön kol ve alt omurgalarında kemik yoğunluğunun iyileştiği gözlemlendi. Bu tüketim alışkanlığının altı ay devam ettirilmesi ise kemik kaybını önemli ölçüde azalttı.

Uzmanlar, kuru eriğin bu olumlu etkilerini bağırsak mikroflorası üzerindeki faydalı etkilerine bağlıyor. Kuru erik, vücutta iltihaplanmayı azaltarak oksidatif stresi hafifletiyor ve bu sayede kemik yoğunluğundaki azalmayı yavaşlattığı açıklandı.

Beslenme uzmanları ise kuru eriğin sadece kemik sağlığı için değil, aynı zamanda tok tutma özelliğiyle de öne çıktığını belirtiyor. Yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi veren kuru erik, aynı zamanda vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri de karşılıyor. Bir adet kuru erik, yaklaşık 3,5 gram doğal şeker ve 0,5 gram bitkisel lif içeriyor. Uzmanlar, ara öğünlerde birkaç parça kuru eriğin yeterli olacağını ve dengeli bir beslenme için ideal bir atıştırmalık olarak tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kuru erik, hem sağlıklı kemikler hem de iltihapları azaltma konusundaki etkisiyle özellikle yaşlılar ve menopoz dönemindeki kadınlar için vazgeçilmez bir besin olarak öneriliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem