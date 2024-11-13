Davaro Filminin Çekildiği Yer Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı
Türk sinemasının efsane filmlerinden Davaro'nun çekildiği yerlerin 2024 yılındaki son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
1981 yapımı, Türk sinemasının muhteşem eserlerinden Davaro, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı, Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği bir Türk sineması klasiği olarak biliniyor.
Köyde yaşayan aşık genç Mehmet'in sevdiği kadına kavuşmak için başlık parasını toplamak için Almanya'ya gitmesi ve dönüşünde yaşadığı olayları anlatıyor. İzleyiciyi hem güldüren hem de duygulandıran sahneleriyle Davaro'nun çekildiği yerlerin 2024 yılındaki son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Efsane film İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Boğazköy semtinde çekildi. Memo'nun köyü olarak bilinen Boğazköy, doğal güzellikleri ve yemyeşil manzarasıyla filmin atmosferini güçlendiriyor.
Davaro filminin Boğazköy'de çekilmesinin temel sebeplerinden biri bu doğal güzelliğin köy bağlantısına uyum sağlamasıdır. Ayrıca, İstanbul'a yakın oluşum da çekim ekibi için lojistik kolaylıklar sunmuş. Filmde Boğazköy'ün birçok farklı noktası kullanılmıştır.
Köy sahneleri Boğazköy'ün sokaklarında ve evlerinde çekilirken, Memo'nun Almanya'dan döndüğü sahne Boğazköy iskelesinde canlandırılmış.
Boğazköy'e komşu olan Kilyos ve Riva ise diğer sahneler için tercih edilen mekanlar arasında olmuştur.