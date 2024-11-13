Davaro Filminin Çekildiği Yer Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı

Köyde yaşayan aşık genç Mehmet'in sevdiği kadına kavuşmak için başlık parasını toplamak için Almanya'ya gitmesi ve dönüşünde yaşadığı olayları anlatıyor. İzleyiciyi hem güldüren hem de duygulandıran sahneleriyle Davaro'nun çekildiği yerlerin 2024 yılındaki son hali sosyal medyada yeniden gündem oldu.