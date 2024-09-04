Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm

Kellik, genellikle erkeklerde daha sık görülen bir sorun olsa da, kadınları da etkileyebilen bir durumdur. Saç dökülmesi sonucu ortaya çıkan kellik, birçok kişi için psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. İbn-i Sina'nın bu konudaki çözüm önerisi ise oldukça dikkat çekicidir.

İbn-i Sina'nın kelliğe doğal çözüm olarak önerdiği mucizevi ot, saç dökülmesini önleyerek eski saçlara kavuşmayı mümkün kılmaktadır. İbn-i Sina, kepek sorunu başta olmak üzere saçla ilgili sorunu olanlara doğal yağlar öneriyor.