Kelliği Ortadan Kaldırıyor: Saç Dökülmesine Karşı Etkili Yöntem, 1 Damlası Bile yetiyor

Saç dökülmesi, günlük hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilse de, aşırı dökülme sorunu ciddi bir hal alabilir. Günde 80 ila 100 tel saç dökülmesi normal kabul edilirken, bu sayının üzerine çıkan dökülmelerde uzmanlara başvurmak önemlidir. Saç dökülmesini durdurmak için saç ekimi gibi invaziv yöntemlere başvurmadan önce, doğru bakım rutinleri ve besin takviyeleriyle saçlarınızı güçlendirmek mümkün.

Saç dökülmesini önlemek için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. İşte saç sağlığı için önemli olan bazı besinler:

-Yumurta: B12 vitamini bakımından zengin olan yumurtanın sarısı, saç dökülmesini önler ve saçların daha gür çıkmasını sağlar. Her sabah tüketilen bir adet haşlanmış yumurta, saçların güçlenmesine katkıda bulunur.



-Yeşil Yapraklı Sebzeler: Lif açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, saç dökülmesini önleyebilir. Özellikle ıspanak ve karalahana gibi sebzeler, saç köklerini güçlendirir ve kepek oluşumunu engeller.

-Ispanak: C, E ve B vitaminleri, magnezyum, demir ve kalsiyum açısından zengin olan ıspanak, saç köklerini besler ve dökülmeyi durdurur.

-Yoğurt: Kalsiyum ve protein bakımından zengin olan yoğurt, saçları nemlendirir ve doğal parlaklık kazandırır.

-Havuç: A vitamini deposu olan havuç, saç köklerini besler ve saçın uzamasını destekler.