Kelle Paça ve İşkembe Çorbası İçerken Bir Daha Düşünün! Şifa Diye Doya Doya İçiyorsunuz Ama...

Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kelle paça ve işkembe çorbaları, uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilse de, bu besinlerin tüketimi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Uzmanların uyarılarına göre, işkembe ve kelle paça çorbalarını tüketirken göz önünde bulundurmanız gereken hususlar şunlardır: