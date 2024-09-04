Kelebeklerin Gerçek Yaşam Süresi Meğer Bilinenden Çok Farklıymış!

Siz de kısa süren şeyler için "Kelebeğin ömrü kadar" tabirinin kullanıldığını duymuşsunuzdur. Evrensel bir ifadeye dönüşen bu söz, dünyadaki birçok kültürde kelebeklerin yalnızca bir günlük ömürlerinin olduğuna yönelik yanlış inanıştan kaynaklanıyor.



İŞTE KELEBEKLERİN GERÇEK YAŞAM SÜRESİ



Peki renkleri ve görüntüleriyle oldukça etkileyici olan kelebeklerin gerçek yaşam süresini hiç merak ettiniz mi? Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada binlerce kelebek gözlem altında tutularak bu canlılar için ortalama bir yaşam süresi belirlendi.



Araştırmacıların yayınladığı raporda kelebeklerin gerçek yaşam süreci beklenenin oldukça üzerinde çıktı.