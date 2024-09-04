Kelebeklerin Gerçek Yaşam Süresi Meğer Bilinenden Çok Farklıymış!

Birçok kültürde kelebeklerin ömrünün tek bir günden ibaret olduğuna inanılır. Yanlış olmasına rağmen dilden dile yayılan bu bilginin ardından bilim insanları, ortalama kelebek ömrünün ne kadar sürdüğünü açıkladı.

Kelebeklerin Gerçek Yaşam Süresi Meğer Bilinenden Çok Farklıymış! - Resim: 1

Siz de kısa süren şeyler için "Kelebeğin ömrü kadar" tabirinin kullanıldığını duymuşsunuzdur. Evrensel bir ifadeye dönüşen bu söz, dünyadaki birçok kültürde kelebeklerin yalnızca bir günlük ömürlerinin olduğuna yönelik yanlış inanıştan kaynaklanıyor.

İŞTE KELEBEKLERİN GERÇEK YAŞAM SÜRESİ

Peki renkleri ve görüntüleriyle oldukça etkileyici olan kelebeklerin gerçek yaşam süresini hiç merak ettiniz mi? Estonya Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada binlerce kelebek gözlem altında tutularak bu canlılar için ortalama bir yaşam süresi belirlendi.

Araştırmacıların yayınladığı raporda kelebeklerin gerçek yaşam süreci beklenenin oldukça üzerinde çıktı.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Erzincan'da Süper Meyvenin İlk Hasadı Yapıldı: A, B, C ve E vitaminlerini Barındırıyor Erzincan'da Süper Meyvenin İlk Hasadı Yapıldı: A, B, C ve E vitaminlerini Barındırıyor
Ispanak Böyle Görünüyorsa Uzak Durun Ispanak Böyle Görünüyorsa Uzak Durun
Karın ve Yüzden Kilo Vermenizi Sağlayan 7 Yiyecek Karın ve Yüzden Kilo Vermenizi Sağlayan 7 Yiyecek
Günde 4 Bin, Aylık İse 100 Bin TL Kazandırıyor! Hobi Olarak Başladığı İşle Köşeyi Döndü Günde 4 Bin, Aylık İse 100 Bin TL Kazandırıyor! Hobi Olarak Başladığı İşle Köşeyi Döndü
50 Kilo Birden Verdi: Genç Kadın Mucizevi Sırrını Açıkladı 50 Kilo Birden Verdi: Genç Kadın Mucizevi Sırrını Açıkladı
Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem Yoğurt Çabuk Mu Ekşiyor? İşte Yoğurdu Taş Gibi Tutan Yöntem
Her Gün Patates Yerseniz Ne Olur? Her Gün Patates Yerseniz Ne Olur?
Tüketilen Her Lokma Kanser Riskini Artırıyor: Uzmanlardan Hayati Uyarı Tüketilen Her Lokma Kanser Riskini Artırıyor: Uzmanlardan Hayati Uyarı
X Eski Adıyla Twitter Resmen Yasaklandı: VPN ile Girenlere Rekor Para Cezası Kesilecek X Eski Adıyla Twitter Resmen Yasaklandı: VPN ile Girenlere Rekor Para Cezası Kesilecek
Trafikte Yeni Yapay Zeka Dönemi: Sürücülere Ceza Yağacak Trafikte Yeni Yapay Zeka Dönemi: Sürücülere Ceza Yağacak
İşte Bu Yüzden Hostesler Boyunlarına Eşarp Takıyor: Güzel Görünmekle Hiçbir Alakası Yok İşte Bu Yüzden Hostesler Boyunlarına Eşarp Takıyor: Güzel Görünmekle Hiçbir Alakası Yok
İnsanlar En Çok Hangi Yaşta Mutsuz Hissediyor? Bilim İnsanları Açıkladı İnsanlar En Çok Hangi Yaşta Mutsuz Hissediyor? Bilim İnsanları Açıkladı