Kek ve Poğaçayı Kalıbından Taşıracak Tüyo: Hamur İşlerinde Kabarmayı Garantileyen Formül

Hamur işlerinin ideal şekilde kabarması için fırının önceden ısıtılması da büyük önem taşır. Fırını 180°C’ye ayarlayıp hamuru hazırlamadan önce mutlaka önceden ısıtın. Böylece hamur, fırına girer girmez kabarmaya başlayacaktır. Ayrıca, fırının kapısını pişirme sırasında sık sık açmamak gerekir; çünkü sıcaklık değişiklikleri hamurun kabarmasını olumsuz etkileyebilir.

Mayalı hamurların daha yumuşak ve kabarık olmasını sağlamak için fırında buhar kullanmak da etkili bir yöntemdir. Fırına dayanıklı bir kabın içine su koyarak fırının alt rafına yerleştirmeniz, buharın hamurun dış yüzeyini kurutmasını engeller ve poğaçaların içinin daha iyi pişmesine yardımcı olur. Bu yöntem, poğaçaların mükemmel yumuşaklık ve kabarıklıkta olmasını sağlayacaktır. Bu basit ama etkili tüyolar sayesinde, kek ve poğaçalarınız her defasında kalıplarından taşacak.