Kedilerin Özellikle Gece 3'te Uyandırmasının Altındaki Sır Perdesi Aralandı: Duyunca İnanamayacaksınız

KEDİLERİN GECE YARISI 3'TE SİZİ UYANDIRMASININ NEDENİ

Uzman Shani, "Kediler aslında gececi değil, alacakaranlıkta ve şafakta en hareketli halleriyle karşımıza çıkarlar. Bu da onların sabah saat 3-4 gibi uyanıp sizi de uyandırmalarına neden olabilir" diyor. Ancak bu davranış tamamen doğalarının bir parçası. Yani aslında size kızmıyorlar, sadece içgüdülerini takip ediyorlar.