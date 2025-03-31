Kedilerin Özellikle Gece 3'te Uyandırmasının Altındaki Sır Perdesi Aralandı: Duyunca İnanamayacaksınız
Sevimli ama bir o kadar da uykunuzu bölen kedinizin gece yarısı özellikle 3'te sizi durduk yere uyandırmasının altındaki sır perdesi aralandı. Kedi davranış uzmanı, bu davranışın arkasındaki sebebi ve basit bir çözüm yolunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kediniz gecenin bir vakti sizi uyandırıyor ve nedenini anlamakta zorlanıyorsanız, bu davranışın ardında içgüdüsel bir gerçek yatıyor olabilir. Sertifikalı kedi eğitimi ve davranış uzmanı Shani’ye göre, kediler karanlıkta yaşayan canlılar olarak bilinmese de en aktif oldukları zaman dilimi sabaha karşı ve akşam alacakaranlığı.
KEDİLERİN GECE YARISI 3'TE SİZİ UYANDIRMASININ NEDENİ
Uzman Shani, "Kediler aslında gececi değil, alacakaranlıkta ve şafakta en hareketli halleriyle karşımıza çıkarlar. Bu da onların sabah saat 3-4 gibi uyanıp sizi de uyandırmalarına neden olabilir" diyor. Ancak bu davranış tamamen doğalarının bir parçası. Yani aslında size kızmıyorlar, sadece içgüdülerini takip ediyorlar.
KEDİNİZİN UYANDIRMAMASI İÇİN BUNU YAPIN
Uzman, kedinizi gece uyandırma davranışından uzaklaştırmak için yatmadan önce onunla oyun oynamanızı ve ardından mama vermenizi öneriyor. "Kedilerin uzun süre aç kalması doğalarına uygun değildir. Bu yüzden yatmadan önce verilen bir öğün, onların gece boyunca daha huzurlu olmalarını sağlar" diyen Shani, otomatik mama kaplarının bu konuda oldukça işe yaradığını da belirtti.
Bu yöntemi uygulayan kedi sahipleri ise olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Bir kullanıcı deneyimini şu sözlerle aktardı:
"Kedime gece yarısı mama veriyorum ve sabah 6’ya kadar uyuyor. Eskiden her gece beni uyandırırdı."