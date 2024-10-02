Kedilerin Kusmasının Nedeni Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliniyormuş

Sindirim Sorunları: Mide veya bağırsak problemleri, parazitler ya da sindirim bozuklukları, kedilerin kusmasının yaygın sebeplerindendir.

Stres: Ortam değişiklikleri, yeni bir ev, ya da stresli durumlar, kedilerin midesini etkileyerek kusmalarına yol açabilir.

Hastalıklar: Enfeksiyonlar, zehirlenme veya daha ciddi sağlık problemleri de kusmaya neden olabilir.