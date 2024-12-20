Kedilerin Garip Davranışlarının Nedeni Ne Olabilir? İşte Isırmaktan Diş Gıcırdatmaya Kadar Kedileri Tanıma Rehberi…
Kedilerin garip davranışlarının bazılarının belirli nedenleri olabilir. Henüz hala netleşmese de, belirli davranışlarının altında bu nedenler yatıyor olabilir. İşte kedilerin garip davranışlarının nedenleri…
Kaynak: Haber Merkezi
Bir kedi sahibi olmak, ödüllendirici ve eğlenceli olabilir, ancak kedilerin davranışları bazen oldukça sıra dışıdır. İşte kedinizin tuhaf davranışlarının ardındaki gerçekler:
SU KABINA PATİ ATMAK İÇGÜDÜSEL BİR OYUN
Kedilerin sudan nefret ettiği yaygın bir inanış olsa da, bazı kediler su oyunlarından hoşlanır. Su kabına patileriyle vurmak, suyun hareket etmesini sağlamak ve belki de doğada akan su gibi bir etki yaratmak için yapılır.
DIŞKILARINI GÖMME İÇGÜDÜSÜ
Kediler, vahşi doğadan gelen bir içgüdüyle dışkılarını gömmeyi tercih eder. Bu, kendilerini yırtıcılardan veya rakip kedilerden gizlemek için yapılır. Eğer kedinizin dışkısını örtmediğini görürseniz, bu kum kabının veya kumun beğenilmemesi ya da sağlık sorunlarına işaret olabilir.
EŞYALARIN ÜZERİNE YATMAK
Kedinizin eşyalarınızın üzerine yatması, sizin dikkatinizi çekmek ve kendi kokusunu yaymak için yapılan bir harekettir. Bu, hem ilgi çekmek hem de alanını işaretlemek anlamına gelir.
DİŞ GICIRDATMA
Pencereden dışarıyı izlerken dişlerini gıcırdatan bir kedi, avlanma içgüdüsünün bir parçası olarak bu sesi çıkarabilir. Bu, ava hazırlık veya hayal kırıklığından kaynaklanabilir.
KAFA ATMA VEYA SÜRTÜNME
Kedinizin size kafa atması veya sürtünmesi, "merhaba" demenin kendi yoludur ve güven göstergesidir. Bu hareketle feromonlarını yayarlar, sizi veya alanınızı tanıdık ve güvenilir olarak işaretlerler.
YERDE YUVARLANMA
Yerde yuvarlanan bir kedi, rahatlık hissettiğini ve güvende olduğunu gösterir. Bu hareket hem oyun çağrısı hem de koku bırakma yöntemidir.
GÖZLERLE İLETİŞİM
Kedinizin bakışları, dikkat çekmek istediğini veya sevgi gösterdiğini anlatabilir. Yoğun bakışlar ise agresyon işareti olabilir, bu yüzden dikkatli olun.
PENÇELERLE YOĞURMA
Yavru kediler annelerinin meme bezlerine baskı yaparak süt üretimini artırırlar. Yetişkin kediler bunu yumuşak yüzeylerde veya sahiplerine yaptıklarında, bu rahatlık ve memnuniyet göstergesidir.
POPOSUNU SURATINIZA DEĞDİRME
Kedinizin kuyruğunu kaldırıp arka kısmını size göstermesi, güven ve sevgi göstergesidir. Bu, sizinle aralarında arkadaşlık olduğunu ifade eder.
SİZİ GÖRMEZDEN GELME
Kediler, köpeklerin aksine, sizinle etkileşime girmeyi kendi şartlarında seçerler. Sizi görmezden gelmeleri, sizi duymadıklarından değil, o an ilgi göstermek istemediklerinden olabilir.
GECE AĞLAMASI
Kediler gece enerjik olabilir, bu da uyumaya çalışırken ağlama veya koşma gibi davranışlara yol açabilir. Bu, avlanma içgüdüsünün bir sonucu olabilir.
EVDE KOŞMAK
Kedinizin evde koşması, enerji boşaltımının bir yoludur. Ev kedileri avlanma fırsatı bulamadığından, bu enerjiyi evde hareket ederek atarlar.
HEDİYE GETİRME
Kedinizin size bir fare ya da benzeri bir "hediye" getirmesi, sizi sürünün bir parçası olarak görmesi ve sevgi gösterisidir.
İZOLE OLMA
Kedinizin normalden daha fazla saklanması, stresli olduğunun işaretidir. Bu durumda, stres kaynağını bulup ortadan kaldırmak gerekebilir.
KULAK HAREKETLERİ
Kulaklarını geriye doğru hareket ettiren bir kedi, endişeli veya tedirgin olabilir. Kulaklar öne bakarsa kedi mutlu ve rahattır, ancak arkaya yatırırsa sinirli veya savunmada olabilir.
AYAKLARA SALDIRMA
Kedinizin ayaklarınıza saldırması, oynamak istediğinin ve avlanma becerilerini test etmek istediğinin göstergesidir.
YÜZ KOKLAMA
Kediler yüzünüzü koklayarak sizi tanımaya çalışır, bu şüpheciliklerinden kaynaklanır.
SARILMA
Kedinizin size sokulması, sizinle bağ kurmak istediğinin işaretidir.
ISIRMA
Kedinizin sizi ısırması, korku, stres veya oyun niyetiyle olabilir. Isırma genellikle bir iletişim şeklidir.
KUTU DIŞINDA TUVALET YAPMA
Kedinin kum kabını kullanmaması, kabın, kumun veya yerin uygun olmadığını gösterebilir. Tıbbi bir sorun da olabilir, bu durumda veterinere danışmak gerekir.
UYKU
Kedilerin uyuması, enerji tasarrufu yapmak ve sıkıldıklarında vakit geçirmek içindir.
MIRILDANMA
Mırıldanma, mutluluk, iletişim veya stresi azaltma yöntemidir. Bu ses, kedinizin sakinleşmesini ve sahibinin de rahatlamasını sağlar.
TUVALETE KADAR TAKİP
Kedinizin sizi tuvalete kadar takip etmesi, merak veya güven arayışından kaynaklanabilir.