Kedilerin Garip Davranışlarının Nedeni Ne Olabilir? İşte Isırmaktan Diş Gıcırdatmaya Kadar Kedileri Tanıma Rehberi…

DIŞKILARINI GÖMME İÇGÜDÜSÜ

Kediler, vahşi doğadan gelen bir içgüdüyle dışkılarını gömmeyi tercih eder. Bu, kendilerini yırtıcılardan veya rakip kedilerden gizlemek için yapılır. Eğer kedinizin dışkısını örtmediğini görürseniz, bu kum kabının veya kumun beğenilmemesi ya da sağlık sorunlarına işaret olabilir.

EŞYALARIN ÜZERİNE YATMAK

Kedinizin eşyalarınızın üzerine yatması, sizin dikkatinizi çekmek ve kendi kokusunu yaymak için yapılan bir harekettir. Bu, hem ilgi çekmek hem de alanını işaretlemek anlamına gelir.