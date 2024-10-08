Kedilerin Evin İçinde Neden Saklandığı Ortaya Çıktı: Meğer Bunu Anlatıyorlarmış

Kedilerin evin içinde saklanması, içgüdüsel doğasının bir parçasıdır. Doğada hem avcı hem de av olma rolü üstlenen bu hayvanlar, kendilerini güvende hissetme ihtiyacı taşırlar. Evin içi genellikle güvenli olsa da, yabancı birinin varlığı veya çevredeki değişiklikler, kedilerin saklanma isteğini artırabilir. Ani sesler de bu durumu tetikleyebilir.