Kediler Su İçmeden Önce Neden Patilerini Suya Sokar? Sebebini Öğrenince Şaşıracaksınız

Kediniz su içmeden önce patisini neden suya batırıyor hiç düşündünüz mü? Sevimli bir hareket gibi görünse de bu davranışın ardında sandığınızdan çok daha şaşırtıcı nedenler yatıyor...

Kediler Su İçmeden Önce Neden Patilerini Suya Sokar? Sebebini Öğrenince Şaşıracaksınız
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Evdeki sakin bir anda, kedinizin su kabına yaklaştığını fark ediyorsunuz. Tam eğilip su içmesini beklerken, aniden patisini suya batırıyor ve ardından o patiyi ağzına götürerek yudum yudum içiyor. İlk bakışta sadece sevimli bir davranış gibi görünse de bu hareketin arkasında oldukça dikkat çekici sebepler yatıyor.

TEMKİNLİLİK İÇGÜDÜSÜ DEVREDE

Kediler doğaları gereği oldukça temkinlidir. Yalnızca avcı değil, aynı zamanda av olma ihtimaline karşı da daima tetikte kalırlar. Su gibi temel bir ihtiyaca yönelirken bile çevreyi kontrol etme içgüdüleri devreye girer. Bu nedenle bazı kediler, suyun derinliğini ve hareketini önceden anlamak için patileriyle temasta bulunur.

Özellikle su yüzeyindeki yansımalar ya da ışığın oluşturduğu dalgalanmalar, onların dikkatini çeker ve suya doğrudan yaklaşmak yerine önce temas ederek güvenliği test etmeye yönelirler. Bu davranış, atalarından kalan içgüdüsel bir refleksin günümüzdeki yansımasıdır.

Kediler Su İçmeden Önce Neden Patilerini Suya Sokar? Sebebini Öğrenince Şaşıracaksınız - Resim : 1

BIRAKIN ALIŞKANLIK OLMAYI, RAHATSIZLIĞIN GÖSTERGESİ OLABİLİR

Kediler çevrelerini sadece gözleriyle değil, aynı zamanda son derece hassas olan bıyıklarıyla da algılar. Ancak su kabı dar, derin ya da kenarları yüksekse, bu bıyıklar kabın kenarlarına sürekli temas ederek kedinizde rahatsızlık yaratabilir. Böyle durumlarda suya kafasını uzatmak yerine, patisini kullanarak içmeyi tercih edebilir.

Ayrıca su kabının konumu da bu davranışı etkileyebilir. Kediniz arkasını açık bir alana vermek zorundaysa, kendini savunmasız hissedebilir. Bu da onu suya doğrudan yaklaşmak yerine patisiyle içmeye yöneltebilir. Böylece hem çevresini gözetler hem de güvenliğini sağlar.

YAŞLILIK, GÖRME PROBLEMİ VE DİKKAT ÇEKME İSTEĞİ DE ETKİLİ

Bazı kediler yaşlandıkça veya görme sorunları geliştirdikçe, suyun seviyesini gözle algılayamaz. Bu gibi durumlarda suyun orada olup olmadığını anlamak için patileriyle dokunma refleksi geliştirebilirler. Aynı zamanda uzun süre yalnız kalan, sıkılan ya da ilgiye ihtiyaç duyan kediler de bu davranışı oyun veya dikkat çekme aracı olarak kullanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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