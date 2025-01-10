Kediler Sahiplerini Neden Yalar? Öğrenince Pamuk Gibi Olacaksınız
Kedilerin zımpara kağıdını andıran dilleriyle bizi yalaması bazen sevimli, bazen de biraz tuhaf bir his yaratabilir. Ancak bu davranış, aslında kedilerin kendilerini ifade etmek için kullandığı pek çok farklı anlam taşıyor. Peki, kediniz neden sizi yalar? İşte bu davranışın ardındaki ilginç nedenler…
Kaynak: Haber Merkezi
Kediler, annelerinin yavrularını yaladığı gibi, birbirlerinin bağlarını güçlendirmek amacıyla da birbirlerini yalarlar. Bu davranışa bilimsel literatürde "allogrooming" adı veriliyor. Eğer kediniz sizi yalıyorsa, bu, onu bir aile üyesi olarak kabul ettiğinin ve size olan sevgisini ifade ettiğinin bir göstergesi olabilir. Yani, kediniz aslında size "Sen benim ailemsin" demek istiyor.
‘BENİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİN’
Kediler, oldukça zeki hayvanlardır ve sizinle nasıl iletişim kuracaklarını hızla öğrenirler. Eğer kediniz sizi yaladığında ona tepki verirseniz (övgü, okşama veya onunla ilgilenme gibi), bu davranışı tekrarlaması olasıdır. Kediniz, size "Beni görmezden gelemezsin" mesajı veriyor olabilir.
‘SEN DE BİZDENSİN’
Kediler, çevrelerini ve çevrelerindeki varlıkları kokularıyla tanırlar. Anne kediler yavrularını yalarak onlara ortak bir koku bırakır, bu da grubun birliğini simgeler. Kediniz sizi yalarken, aslında sizi kendi grubunun bir parçası olarak işaretliyor ve "Sen bizdensin" diyerek bağını güçlendiriyor.
YAVRULUK DÖNEMİNDEN KALAN MİRAS
Eğer kediniz sizi yalar ve aynı zamanda patileriyle yoğurma hareketi yapıyorsa ve mırlıyorsa, bu davranış yavruluk döneminden kalma bir alışkanlık olabilir. Erken sütten kesilen kediler, annelerinin sağladığı güveni ve sıcaklığı arayarak benzer hareketleri yapar.
TADINI MERAK EDİYORLAR
Kediler, meraklı doğaları gereği cildinizdeki losyonları, kremleri ya da terinizdeki tuz ve şeker kalıntılarını algılayabilirler. Ancak bazı kozmetik ürünler kediler için toksik olabilir. Bu yüzden kedinizin sizi yalamasına izin vermeden önce kullandığınız ürünlerin içeriklerini kontrol etmek önem taşıyor.
STRES VE KAYGI MESAJI VERİYORLAR
Bazı kediler, stresli olduklarında rahatlama aracı olarak aşırı yalama davranışı sergileyebilirler. Eğer kedinizin sizi normalden fazla yaladığını fark ediyorsanız, bunun arkasında bir stres kaynağı olup olmadığını gözlemlemeniz gerekiyor.
Kedinizin sizi yalaması, sevgi, dikkat çekme, stres ya da sadece hoşuna giden bir tat gibi farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak aşırıya kaçan ya da anormal görünen bir yalama davranışı fark ederseniz, kedinizin sağlığı için veteriner hekime danışmak iyi bir fikir olacaktır.