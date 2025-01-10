Kediler Sahiplerini Neden Yalar? Öğrenince Pamuk Gibi Olacaksınız

‘BENİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİN’

Kediler, oldukça zeki hayvanlardır ve sizinle nasıl iletişim kuracaklarını hızla öğrenirler. Eğer kediniz sizi yaladığında ona tepki verirseniz (övgü, okşama veya onunla ilgilenme gibi), bu davranışı tekrarlaması olasıdır. Kediniz, size "Beni görmezden gelemezsin" mesajı veriyor olabilir.

‘SEN DE BİZDENSİN’

Kediler, çevrelerini ve çevrelerindeki varlıkları kokularıyla tanırlar. Anne kediler yavrularını yalarak onlara ortak bir koku bırakır, bu da grubun birliğini simgeler. Kediniz sizi yalarken, aslında sizi kendi grubunun bir parçası olarak işaretliyor ve "Sen bizdensin" diyerek bağını güçlendiriyor.