Kediler Ağrıyan Bölgemizi Nasıl Anlayabiliyor? Neden Ağrılı Bölgede Uyurlar?

Kedilerin ağrılı bölgeleri hissederek üzerine yattıkları ve bu şekilde bir rahatlama sağladıklarına inanılıyor. Bu durum son dönemlerde birçok insan için kedilerin "şifacı" olduğu algısını oluşturdu. Peki, kediler neden insanların üzerinde uyumayı tercih eder?

KEDİLER VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ BAĞ

Araştırmalara göre kedi sahipleri, bu dostlara sahip olmayan kişilere kıyasla daha iyi fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip oluyor. Kedilerin, stres ve depresyonla mücadelede insanlara destek sağladığı biliniyor. Bir kediyi okşamak veya onun varlığını hissetmek, stres seviyesini düşürerek rahatlatıcı bir etki yaratabiliyor.

Eğer bir kediyle güçlü bir bağ kurarsanız, bazı ağrılı bölgeleri hissettiği ve bunları sıcaklığıyla tedavi ettiği algısı oluşabilir. Hatta uzun süren bir hastalık durumunda, kedilerin sahiplerini yalnız bırakmadığı sıkça gözlemlenmiştir.