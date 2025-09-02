Kedi Sahipleri Dikkat! Evdeki Bu Bitkiler Kedilerde Böbrek ve Kalp Hasarına Yol Açıyor

Evinde kedi besleyenler için büyük tehlike! Masum görünen bazı çiçekler kedileri yavaş yavaş zehirliyor. İşte kediler için ölümcül risk taşıyan böbrek ve kalp hasarına yol açan o bitkiler...

Evleri bitkilerle süslemek huzur ve estetik katsa da, kedi sahipleri için bazı popüler çiçekler ciddi tehlike barındırıyor. Uzmanlara göre bazı bitkiler, kedilerde böbrek ve kalp hasarına, hatta ölüme kadar varan sonuçlar doğurabiliyor.

ZAMBAKLAR EN BÜYÜK TEHLİKE

Zambak türleri, kediler için en riskli bitkiler arasında yer alıyor. Yaprak, sap, çiçek ve polen dâhil tüm parçaları kediler için aşırı derecede toksik. Çok küçük miktarlarda bile tüketildiğinde böbrek yetmezliği ve ölüm riski oluşturuyor.

Özellikle Paskalya zambağı, Kaplan zambağı, Gündüz zambağı, Asya zambağı, Japon Şov zambağı ve Yıldız zambağı en yüksek risk taşıyan türler arasında.

MASUM GÖRÜNENLER DE ZARARLI OLABİLİR

Her zambak türü ölümcül olmasa da farklı şekillerde zarar verebiliyor. Örneğin barış zambağı ve kalla zambağı, ağız ve sindirim sisteminde tahrişe yol açabiliyor. Vadi zambağı ise böbreklere değil, kalbe toksik etki gösteriyor.

Evcil hayvan pazarlama uzmanı Matt Cayless bu konuda şunları söylüyor:

"Birçok yaygın ev bitkisi kediler için toksik olabilir. Barış zambaklarının içerdiği kalsiyum oksalat kristalleri, kedilerde ağız ve boğaz tahrişine yol açar. Bu yüzden eve yeni bir bitki almadan önce mutlaka araştırma yapın ve zararlı türleri kedilerden uzak tutun."

HANGİ BİTKİLER DAHA GÜVENLİ?

Orkideler: Genel olarak toksik değildir. Ancak çok fazla tüketildiğinde kusma, ishal veya mide rahatsızlığına yol açabilir.

Ayçiçekleri: Zehirli sayılmaz ama büyük miktarlarda yendiğinde mide bulantısı ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

UZMANLARDAN SON UYARI

Uzmanlar, kedi sahiplerine özellikle zambak türlerinden uzak durmalarını tavsiye ediyor. Kedilerin bu bitkilere erişmesi, ciddi sağlık sorunlarına ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabiliyor.

