Kazı Sırasında Bulundu! Tam Tamına 200 Yıllık, İçini Görenler Donup Kaldı

Fransa'nın kuzeyinde gerçekleştirilen bir arkeolojik kazıda, gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekip cam bir şişenin içinde beklenmedik bir mesaj buldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Kazı Sırasında Bulundu! Tam Tamına 200 Yıllık, İçini Görenler Donup Kaldı - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Dieppe yakınlarındaki kayalıkların üzerinde bulunan bir Galya köyünün kalıntılarının incelendiği sırada öğrenciler yeni bir şey daha keşfetti. Toprak içinde küçük bir cam şişe bulan öğrenciler gördükleri karşısında şoke oldular.

Bu şişenin kadınların boynuna astıkları ve içinde amonyak bulunan türden olduğunu aktaran kazı ekibinin başkanı Guillaume Blondel, şişenin içinde iple bağlanmış bir not olduğunu aktardı.

Sonraki gün şişenin içindeki notu açan blondel, notta şu ifadelerin yer aldığını aktardı:

“P.J. Féret, Dieppe doğumlu, çeşitli entelektüel toplulukların bir üyesi, Ocak 1825’te burada kazılar yapmıştır. Cité de Limes ya da Caesar’ın Kampı olarak bilinen bu geniş alanda araştırmalarına devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi

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