Kazdağları Eteklerinde Hasat Başladı: Ağaçtan Makasla Kesilerek Toplanıyor, 20 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
Kazdağları'nın eteklerinde yetişen Satsuma mandalinası, hem lezzeti hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkıyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu özel meyve, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor ve tüketicilere doğal bir lezzet sunuyor.
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Balıkesir'in Havran ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da eşsiz lezzete sahip Satsuma mandalinası hasadıyla hareketleniyor. Kazdağları'nın eteklerinde, özenle yetiştirilen bu özel mandalina çeşidi, hem yerli hem de yabancı tüketicilerin beğenisini kazanıyor.
Havran Satsuma mandalinası, geleneksel sıfır kesim tekniğiyle dalından özenle toplanıyor. Bu sayede hem meyvenin kalitesi korunuyor hem de ağaçlara zarar verilmeden gelecek yıllara yatırım yapılıyor. İnce kabuğu, çekirdeksiz yapısı ve tatlı lezzetiyle öne çıkan bu mandalina, doğallığıyla da dikkat çekiyor.
SAĞLIĞA FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR
Satsuma mandalinası, sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da oldukça faydalı. A, B ve C vitaminleri açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Ayrıca, güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı koruyor.
Bu yıl, yaklaşık 7 bin dönüm alanda yetiştirilen 200 bin mandalina ağacından 20 bin ton civarında ürün alınması bekleniyor. Bu da hem üreticiler hem de bölge ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı anlamına geliyor.
Havran Çiftçi Malları Koruma Başkanı Halil Bıçakçı, mandalina bahçelerinin güvenliği için kamera ve dron sistemleri kurduklarını belirterek, çiftçilerin ürünlerini güvenle toplamalarını sağladıklarını söyledi.