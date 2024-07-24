Kaz Dağları'nın Eteklerinde Yetişiyor, Köylülere Geçim Kapısı Oluyor! Hasadı Başladı, Kilosu 25 Liradan Kapış Kapış Gidiyor

Fiyatlar 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Üretici için biraz daha makul fiyatlar olması daha iyi olabilirdi. Bu yıl tarlarımızdan 15 ile 20 ton arasında ürün almayı bekliyoruz."



Bayramiç Ziraat Odası Genel Sekreteri Gülçin Zeybekoğlu ise, "Bayramiç beyazı yöremize özgü olarak bilinen endemik meyve çeşitlerimizdendir. Kaz Dağları'nın eteklerinde yetişmesi meyvenin nefasetini de arttırmaktadır. Bu meyve ülkemizin çeşitli coğrafyalarında denenmesine rağmen Bayramiç yöresindeki tat ve aromaya ulaşılamamıştır.