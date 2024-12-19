Kaygılı Düşüncelerden Anında Nasıl Kurtulunur? Uzman Psikolog Açıkladı

Uzmanlar, kaygnın herhangi bir gerçek tehdidin olmadığı anlarda bile rahatsız edici bir şekilde belirdiğinde, "burada ve şimdi" durumuna geri dönmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Uzman psikologlara göre, duyusal duyularımız bu süreçte bize yardımcı olabiliyor. Örneğin, bir bardak soğuk su kaygılı duruma yardımcı olarak, "Evet, buradayım, şu anda bana kötü bir şey olmuyor, nefes alıyorum, oturuyorum, etrafımı izliyorum” düşüncesini pekiştirebilir. Ancak kişinin de bu düşünceyi ön plana çıkarması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi