Kaygılı Düşüncelerden Anında Nasıl Kurtulunur? Uzman Psikolog Açıkladı

Kaygılı düşünceler günlük yaşantıda bazı kişileri derinden sarsabiliyor. Uzmanlar bununla nasıl mücadele edilebileceğini anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Kaygılı Düşüncelerden Anında Nasıl Kurtulunur? Uzman Psikolog Açıkladı - Resim: 1

Uzmanlar, kaygnın herhangi bir gerçek tehdidin olmadığı anlarda bile rahatsız edici bir şekilde belirdiğinde, "burada ve şimdi" durumuna geri dönmenin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Uzman psikologlara göre, duyusal duyularımız bu süreçte bize yardımcı olabiliyor. Örneğin, bir bardak soğuk su kaygılı duruma yardımcı olarak, "Evet, buradayım, şu anda bana kötü bir şey olmuyor, nefes alıyorum, oturuyorum, etrafımı izliyorum” düşüncesini pekiştirebilir. Ancak kişinin de bu düşünceyi ön plana çıkarması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Kadirli'de Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Kilosu 15 TL'den Satılıyor, Kalbin Doğal İlacı Kadirli'de Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Kilosu 15 TL'den Satılıyor, Kalbin Doğal İlacı
Köfte Harcına 1 Kaşık Eklenmeliymiş! Köftenin Sönmesini Önlüyor Köfte Harcına 1 Kaşık Eklenmeliymiş! Köftenin Sönmesini Önlüyor
Bu Deterjanların Yanından Bile Geçmeyin: Kıyafetinizi Giyer Giymez Etkisini Gösteriyor! Bu Deterjanların Yanından Bile Geçmeyin: Kıyafetinizi Giyer Giymez Etkisini Gösteriyor!
Buzdolabına Sünger Koyun Farkı Görün: Servis Ustalarının Sır Gibi Sakladığı Taktik Ortaya Çıktı Buzdolabına Sünger Koyun Farkı Görün: Servis Ustalarının Sır Gibi Sakladığı Taktik Ortaya Çıktı
Kahvenin Meyve Hali Olarak Tüketiliyor! 1 Dilimi Bile Enerji Veriyor Kahvenin Meyve Hali Olarak Tüketiliyor! 1 Dilimi Bile Enerji Veriyor
Musluk Sularını Kaynatmak Tüm Mikrobu Öldürür mü? Herkesin Merak Ettiği Gerçek Ortaya Çıktı Musluk Sularını Kaynatmak Tüm Mikrobu Öldürür mü? Herkesin Merak Ettiği Gerçek Ortaya Çıktı
Sağlıklı Diye Kullanılıyordu, Kanser Yaptığı Belirlendi: Herkesin Mutfağında Bulunuyor Sağlıklı Diye Kullanılıyordu, Kanser Yaptığı Belirlendi: Herkesin Mutfağında Bulunuyor
Klozete Bundan Dökün Tüm Sarı Lekeleri Yok Ediyor! Klozet Parlıyor Klozete Bundan Dökün Tüm Sarı Lekeleri Yok Ediyor! Klozet Parlıyor
En Problemli 5 Burç Belli Oldu: Günün Her Saati Ayrı Bir Sorun Çıkarıyorlar En Problemli 5 Burç Belli Oldu: Günün Her Saati Ayrı Bir Sorun Çıkarıyorlar
Bu Tohum Bitkin Büyümesini Sağlıyor! Çiçekçilerin Yeni Modası Bu Tohum Bitkin Büyümesini Sağlıyor! Çiçekçilerin Yeni Modası
Elektrikli Süpürgeye 1 Tane Koyup Çalıştırın: Kiri, Tozu, Tüyü Her Şeyi Mıknatıs Gibi Çekecek Elektrikli Süpürgeye 1 Tane Koyup Çalıştırın: Kiri, Tozu, Tüyü Her Şeyi Mıknatıs Gibi Çekecek
Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo Sırrını Sadece İzmirliler Biliyor! Yaprak Sarmaya Lezzet Katan Tüyo