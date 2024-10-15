Kavşakta Hızını Alamayan Otomobil Diğer Araca Çarptı: 2 Yaralı

Karabük'te kontrolü kaybeden otomobilin bir diğer araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kavşakta Hızını Alamayan Otomobil Diğer Araca Çarptı: 2 Yaralı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. E.K. idaresindeki 06 CDJ 590 plakalı otomobille, Z.D. idaresindeki 16 NDK 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden E.K. ile yolcu olarak bulunan E.K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı
Harcına 2 Kaşık Eklerseniz Biber Dolması Daha İyi Pişiyor ve Lezzeti Katlanıyor... Harcına 2 Kaşık Eklerseniz Biber Dolması Daha İyi Pişiyor ve Lezzeti Katlanıyor...
Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! 3 Ay Sonra Her Şey Tepetaklak Olacak Baba Vanga'dan Tüyler Ürperten 2025 Kehaneti: Gerçekleşirse Yandık! Her Şey Tepetaklak Olacak
Kırıkkale'de 2 Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı Kırıkkale'de 2 Otomobil Birbirine Girdi: 2 Yaralı