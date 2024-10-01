Kavanozun Dibinde Biriken Tahin Nasıl Çözülür? Aslında Bu Kadar Basitmiş

Tahin, özellikle Orta Doğu mutfağında yaygın olarak kullanılan, besleyici ve lezzetli bir gıda maddesidir. Susam tohumlarından elde edilen bu besin, birçok yemekte ve tatlıda sıkça tercih edilir. Ancak, zamanla kavanozun dibine çöken tahin, kullanımı zorlaştırabilir. İşte tahini çözmek için pratik yöntemler…

SICAK SU BANYOSU

Kavanozu, sıcak su dolu bir tencereye yerleştirin. Su, kavanozun kenarlarına kadar gelmeli, ancak üst kısmına girmemelidir. Tahinin ısınması için birkaç dakika bekleyin. Bu yöntem, tahinin yumuşamasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi