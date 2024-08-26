Kastamonu'da Hasadı Başladı: Japonların Uzun Yaşamanın Sırrı! Çölyak Hastalığına Çok İyi Geliyor
Kastamonu'da ekilen ve çölyak hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen karabuğday hasadı başladı. Birden fazla hastalığı yok etmekle bilinen karabuğdayın Japonların sabah akşam çay olarak tükettiği ve uzun yaşamalarının sırrı olduğu ortaya çıktı.
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde, Mayıs ayında ekilen karabuğdayın hasadına başlandı. Çölyak hastalarının beslenme kaynağı olarak bilinen ve gluten içermemesi nedeniyle bu hastaların tercih ettiği karabuğday, çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Besleyici içeriği ile dikkat çeken karabuğday, sağlık açısından da oldukça faydalı bir ürün olarak öne çıkıyor.
Gluten içermeyen karabuğday, çölyak hastalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kastamonu’da üretiliyor. İhsangazi ilçesinde karabuğday ekimi yapan çiftçiler, bu yılki rekolteden memnun olduklarını ifade ederek, buğdayı un haline getirip Türkiye genelinde çölyak hastalarına ulaştırdıklarını belirtiyor.
İhsangazi’de çiftçilik yapan Yasin Ciğerci, “Üç yıl önce deneme amacıyla ekmeye başladığımız karabuğdayın hasadını yapıyoruz. Bu buğday, geleneksel buğdaydan farklı bir yapıya sahip. Çölyak hastalarının talepleri doğrultusunda ekimini artırdık ve taş değirmenimizde öğüterek tüm Türkiye’ye gönderiyoruz” dedi.
Karabuğday, yüksek lif içeriğiyle sindirim sağlığını desteklerken, kan şekerini dengelemeye de yardımcı oluyor. Magnezyum ve lif açısından zengin olan bu besin, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin dengeli bir şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.
JAPONLAR DABAH AKŞAM ÇAYINI İÇİYOR
Karabuğdayın bir diğer popüler tüketim şekli ise çay olarak kullanılması. Özellikle Japonya’da soba çayı ya da ‘soba-cha’ adıyla bilinen bu çay, karabuğdayın kabuğu çıkarılmış tanelerinden hazırlanıyor. Kavrulan karabuğday tanelerinin sıcak suya batırılmasıyla elde edilen bu çay, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor ve sağlığa birçok faydası bulunuyor.
Karabuğday, gluten içermemesi ve besleyici özellikleriyle, çölyak hastaları başta olmak üzere sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.