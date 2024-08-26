Kastamonu'da Hasadı Başladı: Japonların Uzun Yaşamanın Sırrı! Çölyak Hastalığına Çok İyi Geliyor

JAPONLAR DABAH AKŞAM ÇAYINI İÇİYOR

Karabuğdayın bir diğer popüler tüketim şekli ise çay olarak kullanılması. Özellikle Japonya’da soba çayı ya da ‘soba-cha’ adıyla bilinen bu çay, karabuğdayın kabuğu çıkarılmış tanelerinden hazırlanıyor. Kavrulan karabuğday tanelerinin sıcak suya batırılmasıyla elde edilen bu çay, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebiliyor ve sağlığa birçok faydası bulunuyor.

Karabuğday, gluten içermemesi ve besleyici özellikleriyle, çölyak hastaları başta olmak üzere sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.