Kasım Ayında Budanması Gereken Bitkiler: Yazın Meyve ve Çiçek Fışkıracak

Kasım ayı, bahçedeki kış mevsiminin güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için ideal bir budama dönemidir. Bu ayda yapılan budama işlemleri, yazın bitkilerin daha canlı ve güçlü bir şekilde yeniden büyümelerini sağlarken, aynı zamanda bahçenin düzenli ve bakımlı kalmasını sağlar. Kasım ayında budanması tavsiye edilen bitkiler arasında çeşitli meyve ağaçları, gül ağaçları ve süs çiçekleri yer alır.