Kasım Ayında Budanması Gereken Bitkiler: Yazın Meyve ve Çiçek Fışkıracak
Kasım ayında budanması gereken ağaçlar ve bitkiler belli oldu. Budama işlemleri, yazın bitkilerin daha canlı ve güçlü bir şekilde yeniden büyümelerini sağlarken, aynı zamanda bahçenin düzenli ve bakımlı kalmasını sağlar.
Kaynak: Haber Merkezi
Kasım ayı, bahçedeki kış mevsiminin güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için ideal bir budama dönemidir. Bu ayda yapılan budama işlemleri, yazın bitkilerin daha canlı ve güçlü bir şekilde yeniden büyümelerini sağlarken, aynı zamanda bahçenin düzenli ve bakımlı kalmasını sağlar. Kasım ayında budanması tavsiye edilen bitkiler arasında çeşitli meyve ağaçları, gül ağaçları ve süs çiçekleri yer alır.
KASIM AYINDA BUDANMASI GEREKEN AĞAÇ VE BİTKİLER
Meyve Ağaçları: Elma, armut, erik, kiraz ve şeftali gibi meyve ağaçlarının budanması, ağaçlarının daha iyi şekil almasını ve gelecek sezon daha bol meyve vermesini sağlar.
Güller: Gül çiçekleri de bu dönemde budanabilir. Bu işlem, bakımın sağlıklı tutulması ve daha bol çiçek açmasını sağlar.
Asma: Üzüm asmaları Kasım ayında budandığında, bitki daha iyi hava alır ve daha dirençli hale gelir.
Çalılar ve Fundalar: Leylak, ortanca ve manolya gibi çalı türlerinin budanması, sağlıklı bir gelişme için önemlidir.
Yaprak Döken Ağaçları: Akçaağaç, karaağaç ve huş gibi yaprak döken ağaçlar bu dönemde budanarak şekillendirilebilir, bu sayede ağaçların sağlıklı kalması sağlanır.
İğne Yapraklılar: Çam, ladin ve köknar gibi iğne yapraklarının budanması, kış mevsimi boyunca sağlıklı büyümelerini sağlar.