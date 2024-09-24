Kasım Ayı Gelmeden Budamanız Gereken 5 Bitki! Gelecek yıl Daha İyi Gelişiyorlar

Kasım ayı, bahçe bakımı için önemli bir dönemdir. Bu dönemde yapılacak budama işlemleri, bitkilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde gelişmesine yardımcı olacaktır. İşte Kasım ayı gelmeden budamanız gereken 5 bitki ve bunların gelecek yıl daha iyi gelişmelerini sağlayacak nedenleri:

1. Gül:

Gül bitkisi, Kasım ayında budanarak daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde yeniden büyümesi için hazırlanmalıdır. Budama işlemi, bitkinin dallarını kısaltarak daha yoğun ve güçlü bir yapı oluşturmasını sağlar.