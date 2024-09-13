Kartal'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, bir cip ve otomobil çarpıştı; kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kartal'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 2'si Çocuk 5 Yaralı

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Pendik yönüne doğru seyreden S.C.'nin kullandığı 34 RC 1601 plakalı cip, park alanından çıkmaya çalışan Y.O.'nun kullandığı 34 JS 5693 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çıkarak ancak durabildi.

Kazada, otomobildeki 2 kişi ve cipteki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kazadan dolayı bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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