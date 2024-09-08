Karpuzun Yanında Sakın Bunu Tüketmeyin: Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Karpuzun su oranı yüksek ve hafif bir meyve olmasına karşılık, peynir protein ve yağ açısından zengin bir gıda olarak biliniyor. Bu iki yiyeceği bir arada tüketmek, bazı insanlarda sindirim problemlerine neden olabilir. Özellikle mide rahatsızlığı yaşayan veya hassas sindirim sistemi olan bireylerde, bu kombinasyon sindirim sorunlarını artırabilir.

Uzmanlar, karpuz ve peynirin birlikte tüketilmesinden kaçınılmasını ve sindirim sorunlarını önlemek için daha dikkatli olunmasını öneriyor.