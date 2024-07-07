Karpuzu uzun süre taze tutmanın sırrı bulundu: Bu yöntemle ne tadı değişiyor ne de yumuşuyor. Karpuz nasıl muhafaza edilmeli?

Sıcak yaz günlerinde ferahlatan ve lezzetiyle de mest eden meyvelerin başında şüphesiz karpuz gelirken, karpuzun kontrollü miktarda tüketilmesi insan sağlığına son derece faydalıdır.

Yazın her sofrada bulunan karpuzun uygun saklama koşullarında muhafaza edilememesi, kısa sürede karpuzun bozulmasına yahut çürümesine ya da tadının değişmesine neden olabilmektedir.

Tüm bu olumsuz durumların yaşanmaması adına, karpuzu muhafaza ederken bu hususlara dikkat edin. İşte karpuzu muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken o durumlar...