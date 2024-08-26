Karpuz, Kiraz ya da Çilek Değil! Doktorlar En Sağlıklı 5 Meyveyi Açıkladı

Türkiye'de sevilerek tüketilen sebze ve meyveler, doktorlar tarafından sağlıklı olmaları nedeniyle sık sık tavsiye edilir.



Özellikle meyve tüketim alışkanlığına ölçmeye yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, Türkiye'de en çok sevilen ilk 5 yaz meyvesinin, yüzde 29,4 ile karpuz, yüzde 16 ile kiraz, yüzde 14,7 ile üzüm, yüzde 8,2 ile çilek, yüzde 5 ile erik olduğunu ifade edildi.



İŞTE SAĞLIĞA EN FAYDALI 5 MEYVE



Ancak sağlığa en yararlı meyveleri inceleyen Amsterdam Üniversitesi, insanlar için en faydalı 5 meyveyi yayınladı. Listede, Türkiye'de çok sevilerek tüketilen meyvelerden yalnızca 1 tanesi yer alırken, başta Avrupa ve Asya olmak üzere bol bol tüketilen ve şifa deposu olarak görülen meyveler şu şekilde...