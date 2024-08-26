Karpuz, Kiraz ya da Çilek Değil! Doktorlar En Sağlıklı 5 Meyveyi Açıkladı
Türkiye'de en çok tüketilen 5 meyve sırasıyla karpuz, kiraz, üzüm, çilek ve erik olarak kayıtlara geçti. Ancak doktorlar, bu kadar çok sevilmesine rağmen sağlığımız için en yararlı meyveler arasına bu listeden sadece bir meyveyi eklemeyi uygun gördü. İşte sağlığa en faydalı 5 meyve...
Türkiye'de sevilerek tüketilen sebze ve meyveler, doktorlar tarafından sağlıklı olmaları nedeniyle sık sık tavsiye edilir.
Özellikle meyve tüketim alışkanlığına ölçmeye yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, Türkiye'de en çok sevilen ilk 5 yaz meyvesinin, yüzde 29,4 ile karpuz, yüzde 16 ile kiraz, yüzde 14,7 ile üzüm, yüzde 8,2 ile çilek, yüzde 5 ile erik olduğunu ifade edildi.
İŞTE SAĞLIĞA EN FAYDALI 5 MEYVE
Ancak sağlığa en yararlı meyveleri inceleyen Amsterdam Üniversitesi, insanlar için en faydalı 5 meyveyi yayınladı. Listede, Türkiye'de çok sevilerek tüketilen meyvelerden yalnızca 1 tanesi yer alırken, başta Avrupa ve Asya olmak üzere bol bol tüketilen ve şifa deposu olarak görülen meyveler şu şekilde...