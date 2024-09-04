Karın ve Yüzden Kilo Vermenizi Sağlayan 7 Yiyecek

Herkesin her istediğini yiyen ancak fazla kilo almayan bir arkadaşı vardır. Eğer bu durum sizin için tam tersiyse ve aşırı kilolardan şikayet ediyorsanız, bu durumdan kurtulmanın oldukça basit bir yolu bulunuyor.



Beslenme uzmanları, geleneksel yöntemlerle hazırlanmış diyet programlarının artık etkili sonuçlar vermediğini belirterek, bölgesel kilo verme ve yağ yakımı üzerine odaklandı.



KARIN VE YÜZ BÖLGESİNDEN KİLO VERMENİZ İÇİN 7 BESİN



Normal bir insan vücudunda, kalori açığı yaratarak verilecek kilolar vücudun tüm bölgelerinden eşit olarak gitmektedir. Ancak bazı insanların yağ oranı, vücutlarında oldukça dengesiz şekilde dağılmış durumda. Karın ya da yanak bölgesinde biriken yağlara karşın, vücudunuzun diğer bölgeleri zayıf bir insan gibi duruyorsa, yapmanız gereken tek şey aşağıdaki adımları uygulamak.