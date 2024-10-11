Kardiyoloji Uzmanları Bu Yiyeceği Yasakladı: Damarları Tıkıyor, Kalp Krizine Yol Açıyor
Kalp krizi, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kardiyologlar, sağlıksız beslenmenin kalp damar hastalıklarına yol açtığını vurgularken, bazı besinlerin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp krizi ve kalp hastalıkları, her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Stres, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar kalp hastalığı riskini artıran başlıca faktörler arasında. Ancak uzmanlara göre, sağlıksız beslenme kalbin en büyük düşmanlarından biri. Batılı yaşam tarzının bir parçası olan işlenmiş gıdaların sık tüketimi, kalp sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor.
Kardiyoloji uzmanları, kalp sağlığını korumak için özellikle bazı gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Dr. Sharonne ve Dr. Andrew Freeman, bu konuda dikkat edilmesi gereken yiyecekleri sıraladı. Bu besinlerin kontrolsüz tüketilmesinin ciddi sağlık risklerine yol açıyor. İşte o gıdaların listesi:
1- İŞLENMİŞ GIDALAR
Sosis, sucuk ve salam gibi işlenmiş etler, yüksek miktarda doymuş yağ, tuz ve nitrat içeriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işlenmiş etlerin kansere yol açabileceğini belirten uyarıları dikkate alındığında, bu ürünlerden kaçınmak kalp sağlığını korumada büyük önem arz ediyor.
2- PUDİNG
Lezzetli bir tatlı olarak sık tüketilen puding, yüksek miktarda şeker içeriyor. Aşırı şeker tüketimi kilo alımına, bu da kalp hastalıkları, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
3- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı sağlıklı bir yağ olarak bilinse de, uzmanlar mutfakta kullanımının sınırlanması gerektiğini vurguluyor. Yapılan araştırmalarda, bu yağın ateroskleroza (damar tıkanıklığı) benzer etkiler yarattığı gözlemlenmiş. Hindistan cevizi yağını mutfaktan uzak tutmak, kalp sağlığını koruma açısından önem taşıyor.
4- KAHVE KREMASI
Kahve, birçok kişi için vazgeçilmez bir içecek olsa da, kremalı tüketildiğinde sağlığa zararlı hale gelebiliyor. Kahve kreması, yüksek miktarda şeker ve trans yağ içerdiği için kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor.
5- PATATES KIZARTMASI
Lezzetiyle herkesin favorisiyken, patates kızartması aşırı yağ içeriğiyle damar tıkanıklığına ve hipertansiyon riskine yol açabiliyor. Ayrıca tip 2 diyabete yakalanma riskini de artırıyor.
6- CİPS
Cips, fazla tuz ve işlenmiş karbonhidrat içerdiği için kalp hastalığı ve felç riskini artıran yiyecekler arasında. Uzmanlar, aşırı tuz tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguluyor ve bu tür sağlıksız atıştırmalıklardan uzak durmayı tavsiye ediyor.