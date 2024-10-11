Kardiyoloji Uzmanları Bu Yiyeceği Yasakladı: Damarları Tıkıyor, Kalp Krizine Yol Açıyor

Kalp krizi ve kalp hastalıkları, her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Stres, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar kalp hastalığı riskini artıran başlıca faktörler arasında. Ancak uzmanlara göre, sağlıksız beslenme kalbin en büyük düşmanlarından biri. Batılı yaşam tarzının bir parçası olan işlenmiş gıdaların sık tüketimi, kalp sağlığı açısından büyük tehlike oluşturuyor.

Kardiyoloji uzmanları, kalp sağlığını korumak için özellikle bazı gıdaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Dr. Sharonne ve Dr. Andrew Freeman, bu konuda dikkat edilmesi gereken yiyecekleri sıraladı. Bu besinlerin kontrolsüz tüketilmesinin ciddi sağlık risklerine yol açıyor. İşte o gıdaların listesi: