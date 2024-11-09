Kardiyolog Sakın Yemeyin Diyerek Açıkladı: Kalp Krizine Neden Oluyor
Dr. Lott'un araştırmaları, gündelik beslenmemizde yer alan bazı yiyeceklerin kalp sağlığımızı ciddi şekilde riske atabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kalp hastalıkları, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri. Beslenme alışkanlıklarımız, bu hastalıklarla mücadelede en etkili silahlarımızdan biri. Ancak ne yazık ki, sık tükettiğimiz birçok gıda, bilmeden kalbimize zarar veriyor.
Uzman doktor Dr. Lott, yaptığı araştırmalar sonucunda kalp sağlığını en çok tehdit eden besinleri açıkladı. Dr. Lott'a göre, hazır çorbalar, işlenmiş gıdalar, beyaz ekmek, enerji içecekleri, tereyağı, hamur işleri, konserve sebzeler, soslar, beyaz pirinç ve asitli içecekler, kalp sağlığımızı ciddi şekilde riske atabiliyor.
KALP SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ
Yüksek sodyum içeriği: Hazır çorbalar, işlenmiş gıdalar ve soslar gibi birçok gıda, yüksek miktarda sodyum içeriyor. Yüksek sodyum tüketimi, tansiyonu yükselterek kalp hastalığı riskini artırıyor.
Doymuş yağlar: Tereyağı ve bazı işlenmiş gıdalarda bulunan doymuş yağlar, kan kolesterol seviyesini yükselterek damar tıkanıklığına ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor.
İşlenmiş şekerler: Enerji içecekleri, asitli içecekler ve bazı hazır gıdalarda bulunan yüksek miktarda işlenmiş şeker, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet riskini artırarak dolaylı olarak kalp sağlığını olumsuz etkiliyor.
Rafine karbonhidratlar: Beyaz ekmek ve beyaz pirinç gibi rafine karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükselterek kalp hastalığı riskini artırıyor.
Trans yağlar: Bazı işlenmiş gıdalarda bulunan trans yağlar, kalp hastalığı riskini en çok artıran yağ türlerinden biri.