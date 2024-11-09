Kardiyolog Sakın Yemeyin Diyerek Açıkladı: Kalp Krizine Neden Oluyor

Kalp hastalıkları, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri. Beslenme alışkanlıklarımız, bu hastalıklarla mücadelede en etkili silahlarımızdan biri. Ancak ne yazık ki, sık tükettiğimiz birçok gıda, bilmeden kalbimize zarar veriyor.



