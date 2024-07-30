Kararmış Muzları Sakın Çöpe Atmayın! Pastaneciler Bakın Nasıl Değerlendiriyormuş...
Türkiye'de en sevilen meyvelerin başında gelen muz, fiyatıyla da cep yakıyor. Bu kadar değerli olmasına rağmen muzlar, kısa bir sürede kullanılmaması halinde kararmakta. Kararan muzları yeniden kullanmayacağını düşünen birçok insan çöpe atarken, bu ürünlerden harika şekilde yararlanabilmenin detayları ortaya çıktı.
Kararmış muzlar, genellikle değerini kaybetmiş gibi görünür. Ancak aslında, potasyum, protein, magnezyum ve çeşitli vitaminler açısından zengin bu meyveler, hem enerji verici hem de kilo kontrolüne yardımcı olur. Muzlarınızın bozulmadan, en lezzetli haliyle değerlendirilmesi, onları çöpe atmaktan çok daha iyi bir alternatif.
İşte kararmış muzları en iyi şekilde kullanabileceğiniz tariflerden biri!
Muzlu kek, kararmış muzları değerlendirmek için harika bir seçenektir. Üstelik bu kek, kekinize ekstra bir lezzet ve hafiflik katacaktır. İşte tam kıvamında, yumuşacık muzlu kek tarifi:
Malzemeler:
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
4 adet kararmış muz
2 çay kaşığı tarçın
1 paket şekerli vanilin
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un
Yapılışı:
Yumurtaları ve şekeri geniş bir karıştırma kabına alın ve köpürene kadar çırpın.
Üzerine sıvı yağ, süt ve ezilmiş muzları ekleyip karıştırmaya devam edin.
Elekten geçirdiğiniz tarçın, vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyin. Spatula ile dıştan içe doğru karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve kalıbı birkaç kez tezgaha vurun (bu işlem kekin havasını alır).
Önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında 30 dakika pişirin. Ardından sıcaklığı 150 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişirin.
Muzlu kekiniz hazır! Bu tarifi denediğinizde puf puf ve mükemmel bir kek elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!