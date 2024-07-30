Kararmış Muzları Sakın Çöpe Atmayın! Pastaneciler Bakın Nasıl Değerlendiriyormuş...

Yapılışı:

Yumurtaları ve şekeri geniş bir karıştırma kabına alın ve köpürene kadar çırpın.



Üzerine sıvı yağ, süt ve ezilmiş muzları ekleyip karıştırmaya devam edin.



Elekten geçirdiğiniz tarçın, vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyin. Spatula ile dıştan içe doğru karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.



Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve kalıbı birkaç kez tezgaha vurun (bu işlem kekin havasını alır).

Önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında 30 dakika pişirin. Ardından sıcaklığı 150 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişirin.



Muzlu kekiniz hazır! Bu tarifi denediğinizde puf puf ve mükemmel bir kek elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!