Kararmış derz aralarını dahi bembeyaz yapıyor: Bir tutam sürmek yeterli geliyor. Kararmış derz araları nasıl temizlenmeli?

Zaman içerisinde banyo derz aralarında çeşitli küflenmeler meydana gelebilmektedir. Bu küf lekeleri derz aralarına adeta yapışır vaziyette olurken, derz aralarını temizlemek bazı durumlarda oldukça zor olabilir.

Derz arası temizliğinde pek çok kişi çeşitli kimyasal ürünlere başvururken, bu kimyasal ürünler etkili olmalarının yanı sıra insan sağlığını da tehlike altına atabilmektedirler.

Derz arasında bulunan kirleri kısa süre içerisinde temizleyebilmek ve derz arasının ışıl ışıl olmasını sağlayabilmek için bu doğal formülü uygulayabilirsiniz.

İşte derz arasını tertemiz yapmanın pratik ve etkili o yolu...