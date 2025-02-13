Kararan Silikonları Beyazlatmanın Sırrı Ortaya Çıktı! Ne Sirke Ne de Karbonat

LİMON TUZU VE SU KARIŞIMI İLE DOĞAL BEYAZLATMA

Doğal yöntemleri tercih edenler için limon tuzu ve su karışımı etkili bir alternatiftir. Bir miktar limon tuzu, sıcak su ile karıştırılıp kararan silikonlara uygulanır. 20-30 dakika bekletildikten sonra sünger veya bez yardımıyla silinip durulanır. Limon tuzu, silikonları beyazlatmanın yanı sıra kötü kokuları da giderir.

SARARAN SİLİKONLARA KALICI ÇÖZÜM

Sirke ve karbonat gibi klasik yöntemler çoğu zaman yeterli olmazken, bu etkili çözümlerle silikonlarınızı ilk günkü beyazlığına kavuşturabilirsiniz. Hidrojen peroksit, diş macunu, çamaşır suyu ve limon tuzu gibi malzemelerle kararan silikonları pratik bir şekilde temizlemek mümkün.