Kararan Çaydanlıklar Anında Parlıyor! Sadece Bir Kaşık Eklemeniz Yeterli

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan çaydanlıklar, sürekli kullanımla kararıp kireç tutabilir. Ev hanımlarının en sık karşılaştığı bu sorun, pratik çözümlerle ortadan kaldırılabilir. Kararmış çaydanlıklar için uygulanacak birkaç adım, zahmetsizce temizlik sağlar.

Sık sık tüketilen limonların kabukları, çaydanlık temizliğinde etkili bir yöntem sunuyor. Limon kabuklarıyla çaydanlıkları ovalayarak hem iç hem de dış yüzeyde oluşan kararmaları giderebilirsiniz. Limon kabuklarını küçük parçalara ayırıp çaydanlığı ovduktan sonra, bol suyla durulamanız yeterli olacaktır. Bu basit yöntemle çaydanlıklarınız yeniden parlayacak.

Eğer limon yöntemi yeterli gelmezse, karbonat ve tuz karışımı etkili bir çözüm sunar. Doğal temizlik maddeleri olarak bilinen bu iki malzeme, yanmış çaydanlıkların içindeki kireç ve tortuları kolayca temizler.

İşte adım adım uygulayabileceğiniz yöntem...

Kaynak: Haber Merkezi