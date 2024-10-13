Karadenizliler Bu Şifalı Meyveyi Tüketiyor: Vücuda Reset Atıyor Ama Çok Tanınmıyor

Üvez, antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendiren zengin vitamin ve mineral içeriğiyle de vücudun direncini artırıyor. Özellikle C vitamini yönünden zengin olan üvez, hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle dikkat çekiyor.

SİNDİRİMDEN KALBE FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Sindirim sistemini destekleyen lif içeriği, kabızlık gibi problemlerin önüne geçerken, kalp sağlığını koruyan antioksidan ve lif bileşenleri de kolesterolü dengelemeye yardımcı oluyor. Üvez meyvesi aynı zamanda iltihap önleyici özellikleriyle eklem ağrıları ve iltihaplı rahatsızlıkları hafifletebilir.

Kaynak: Haber Merkezi