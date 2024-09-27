Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe

Akçakoca, Batı Karadeniz Bölgesi'nde Düzce iline bağlı bir ilçedir. Akçakoca, Karadeniz kıyı şeridinde 35 km uzunluğunda bir kumsala sahiptir. Özellikle 1950'den sonra turistik bir yer hâline gelmeye başlamıştır. Bunda özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere 3 saatlik bir uzakta olmasına bağlıdır.

Karadeniz'in incisi olarak bilinen Akçakoca, Ege kasabalarını aratmayacak güzellikte bir cennet ilçedir. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve misafirperver insanlarıyla Akçakoca, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.