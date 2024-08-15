Karaciğeri Yorup, Mideyi Altüst Ediyor: Bu İlaçları İçerken Bir Kez Daha Düşünün
Birçok insan, baş ağrısı ya da mide bulantısı gibi rahatsızlıklarında hemen bir ilaç kullanmayı tercih ediyor. 8 milyon kişiye ait elektronik reçeteleri inceleyen uzmanlar, ilaç kullanımından kaynaklı en sık rastlanılan hastalıkları sıraladı.
Modern tıp, hastalık durumlarında başvurabileceğimiz çok sayıda ilaç alternatifi sunuyor olsa da, en ufak olumsuz belirtilerde bile ilaç kullanmak, bizleri daha sağlıksız insanlar haline getiriyor.
Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir bilimsel araştırmada, ABD'li bilim insanlarının 2000 ve 2021 yılları arasında incelediği 8 milyona yakın hastaya ait verilere yer verildi. Elektronik tıbbi kayıtlar üzerinden yapılan incelemede, hastaların sahip olduğu yeni rahatsızlıklar ile kullandıkları ilaçlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelendi.
KARACİĞERE ZARARLI 6 İLAÇ TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmalarda, karaciğeri yoran ve vücudun bağışıklık sistemine olumsuz etkileri olan 6 ilaç tespit edilirken, uzmanlar bu ilaçların yalnızca zorunlu durumlarda ve bir uzman tavsiyesi ışığında tüketilmesi uyarısında bulundu.
Internal Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, karaciğere zarar verdiği tespit edilen 6 ilaç hammaddesi şu şekilde sıralandı:
1. Metronizadol
2. Stavudin
3. Erlotinib
4. Lenalidomid / Talidomid
5. Klorpromazin
6. İzoniazid
Araştırmacılar, çalışma sonucunda ilaç kullanımına bağlı olacak şekilde akut karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 1739 vaka tespit etti. Araştırmalar, bu ilaçları yaygın kullanan her 10 bin kişiden 5 tanesinin kalıcı karaciğer hasarı yaşadığını gözler önüne serdi.