Karaciğeri ve Tiroid Bezlerini Koruyor, Kolesterolü Düşürüyor: Doktorlar En Faydalı Tatlıyı Açıkladı

Yapıldıkları meyveler nedeniyle sağlığa faydalı olan tek tatlı türü marmelatlar, meyve sularının buharlaştırılarak koyu, viskoz bir hale getirilmesiyle hazırlanıyor. Pektin bakımından zengin meyvelerden hazırlanan marmelatların en yaygın türleri elma, kayısı, armut ve siyah kuş üzümüdür.



Marmelat yapımında jelatin, pektin ve agar tozu gibi maddeler kullanılıyor. Doktorlar, meyve suyuna ve meyve püresine şeker ya da melas eklenerek hazırlanan bu tatlı türünün faydalarını şu şekilde sıraladı:



MARMELATIN FAYDALARI NELERDİR?



- Marmelat yapımında kullanılan pektin bileşeni, birçok meyvenin içerisinde bulunan ve vücudumuz için faydalı bir bileşendir. Kötü kolesterol seviyesini düşürür ve karbonhidrat ile lipit metabolizmasını yeniler. Gastrointestinal sistem hastalıklarıyla savaşan bu bileşen cildin hızlı iyileşmesini sağlarken, vücudun ağır metallerden temizlenmesine yardımcı olur.



Marmelatı jelleştirmek için kullanılan agar, karaciğeri korur, toksinleri ve atık ürünleri vücuttan atar. Marmelat tüketimi mide peristaltizmini iyileştirir. İyot açısından zengin olduğu için marmelatlar, tiroid hastalığı olan kişiler için faydalıdır.



Buna karşın bazı marmelat türlerinin zararlı olduğunu belirten uzmanlar, hangi tür marmelatların tüketilmemesini açıkladı.