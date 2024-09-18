Karaciğeri, Tiroid Bezini Koruyan ve Kolesterolü Düşüren En Faydalı Tatlılar

Agar-agar ise marmelatın jelleşmesinde kullanılan bir madde olup, karaciğeri korur, toksinlerin ve atıkların vücuttan atılmasına yardımcı olur ve mide hareketlerini iyileştirir. Agar-agar, alglerden elde edilmesi ve iyot açısından zengin olması nedeniyle tiroid hastalıkları olan kişiler için de faydalıdır.