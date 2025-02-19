Karabük’ten Suriye’deki Öğrenci ve Yetimlere Yardım Eli

Verenel Derneği’nin Karabük Temsilciliği 7 kişilik ekibi Suriye’ye ulaştı.

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Karabük’ten Suriye’deki Öğrenci ve Yetimlere Yardım Eli

Derneğin Halep’te yaptığı yardım çalışmasıyla 1000 kişilik yemek ikramı ve 500 battaniye yardımı yapıldı.

Halep'te gerçekleştirilen yardım çalışmasında 1000 kişilik yemek ikramı yapılırken soğuk kış şartlarından etkilenenlere 500 adet battaniye dağıtıldı. Yardım çalışmaları, derneğin insani yardım faaliyetlerinin bölgedeki ihtiyaç sahiplerine olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖĞRENCİ VE YETİMLERE YARDIM ELİ


Verenel Derneği, Afrin'deki Alemdar Okulu'nda bulunan öğrencilere yemek ikramı yaparken, aynı zamanda zekât dağıtımı, mont ve ayakkabı gibi kışlık giyecek yardımları da sağladı. Bu okulda eğitim gören 1028 öğrenciye ulaşan yardım, özellikle yetim çocuklar için büyük önem taşıdı.
Afrin'deki çadır kentte de kumanya, mont ve ayakkabı dağıtımları yapan derneğin bu yardımları, zorlu yaşam şartlarındaki aileler için büyük bir moral kaynağı oldu.
Verenel Derneği Karabük Temsilcisi Murat Derecik, insani yardım çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi sürdüreceklerini belirterek, yardımseverlerin desteğiyle, bölgedeki ihtiyaç sahibi kişilere daha fazla yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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