Karabuğdayı Bile Solladı, En Sağlıklı Tahıl Seçildi: Kalp Sağlığı, İnsülin Direnci, Magnezyum… Her Derde Derman

Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, darı, diyabet hastalarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.

SAĞLIKLI TAHILLAR ARASINDA LİDER

Araştırmaya göre darı, karabuğdaydan bile daha faydalı bir tahıl olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu besinin bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlık gibi yaygın sorunların tedavisine katkı sağladığını vurguluyor. Darının sindirimi düzenlemesi ve metabolizmayı desteklemesi gibi birçok faydası bulunuyor.