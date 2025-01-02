Karabuğdayı Bile Solladı, En Sağlıklı Tahıl Seçildi: Kalp Sağlığı, İnsülin Direnci, Magnezyum… Her Derde Derman
Hindistan'daki Uluslararası Yarı Kurak Tropikal Bitkiler Enstitüsü ve İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü araştırma, darının kan şekeri düzenlemesi üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, darı, diyabet hastalarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.
SAĞLIKLI TAHILLAR ARASINDA LİDER
Araştırmaya göre darı, karabuğdaydan bile daha faydalı bir tahıl olarak öne çıktı. Uzmanlar, bu besinin bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlık gibi yaygın sorunların tedavisine katkı sağladığını vurguluyor. Darının sindirimi düzenlemesi ve metabolizmayı desteklemesi gibi birçok faydası bulunuyor.
DİKKAT ÇEKEN BESİN DEĞERLERİ
Bir bardak pişmiş darı, 6 gram protein ve 2 gram lif içeriyor. Ayrıca B vitaminleri, folik asit, kalsiyum, demir, magnezyum ve fosfor gibi önemli mineraller açısından da zengin bir kaynak. Bu özellikleri sayesinde darı, kardiyovasküler ve sinir sistemi sağlığını destekliyor. Aynı zamanda insülin duyarlılığını artırarak kandaki trigliserit seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.
DARI TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Her ne kadar darı sağlığa birçok fayda sağlasa da, bazı durumlarda dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki kimler tüketimde dikkatli olmalı?
Tiroid Hastalıkları: Darı, iyot emilimini engelleyebileceği için tiroid sorunları olan kişiler tüketimde sınırlama yapmalı.
Mide Rahatsızlıkları: Gastrit, ülser veya mide asiditesinin arttığı durumlarda darı önerilmiyor.
Hamilelik Dönemi: Özellikle üçüncü trimesterde mide-bağırsak problemleri yaşanabileceğinden darı dikkatli tüketilmeli.
Aşırı Tüketim Riski: Fazla darı tüketimi kabızlık sorunlarını artırabilir.