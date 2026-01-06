Kar Yeniden Geliyor! Meteoroloji ve AKOM Uyardı: Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre perşembe gününden itibaren yurt genelinde soğuk hava yeniden etkisini artıracak. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 8–10 derece birden düşmesi ve kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

İSTANBUL’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR İHTİMALİ

Cuma günü itibarıyla İstanbul’un özellikle yüksek ve kırsal kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Kent genelinde ise sağanak ve yer yer karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE’DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tahminlere göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Bursa çevreleri ile Balıkesir’in kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı sürücülere uyarı yapıldı.

AKOM’DAN ÖNEMLİ UYARI: “KIŞA GERİ DÖNÜŞ”

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamada, sıcaklıkların kısa sürede ciddi ölçüde gerileyeceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Çarşamba gününe kadar ciddi bir hava olayı beklenmezken sıcaklıkların 15–17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Perşembe itibarıyla sıcaklıkların 8–10 derece birden düşeceği, sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgârla birlikte kış şartlarına dönüleceği öngörülmektedir.”

50 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji’nin hazırladığı haritaya göre cuma gününden itibaren 50 ilde kar yağışı tahmin ediliyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yer yer yoğun şekilde etkisini gösterebilecek.

ÇIĞ, BUZLANMA VE DON RİSKİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu hatırlatıldı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanların dikkatli olması istendi. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

İşte kar yağışı beklenen iller:

Düzce, Bilecik , Bursa , Kütahya , Uşak, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Adıyaman, Malatya, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Bolu, Ankara, Konya, Karaman, Yozgat, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Artvin, Bayburt, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane.

Kaynak: Haber Merkezi