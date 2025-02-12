Kar Yağar Yağmaz Mutfağa Koşuyorlar! Asırlardır Tüketiliyor: Faydası Saymakla Bitmiyor

KARSAMBAÇ YÜZYILLARDIR TÜKETİLİYOR

Karsambaç, buz, şeker şurubu, gül suyu ve bazen meyve şurupları eklenerek yapılan geleneksel bir tatlıdır. Bu tatlı, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet olarak bilinse de, kışın da kar ve pekmez ile birleşerek sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

Kar yağdığında, buz üzerine dökülen pekmez ve diğer tatlandırıcılarla yapılan karsambaç, özellikle Güneydoğu Anadolu’da büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, kar tanelerini kaşıklarla toplar ve üzerine pekmez dökerek bu geleneksel tatlıyı yüzyıllardır tüketiyor.