Kar Yağar Yağmaz Mutfağa Koşuyorlar! Asırlardır Tüketiliyor: Faydası Saymakla Bitmiyor
Kar yağdığında, özellikle Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlar, kar ve pekmezi birleştirerek karsambaç tatlısının keyfini çıkarıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kar, rendelenip üzerine dökülen üzüm pekmeziyle yapılan bu tatlı, hem serinletici hem de besleyici özellikleriyle damaklarda iz bırakıyor.
KARSAMBAÇ YÜZYILLARDIR TÜKETİLİYOR
Karsambaç, buz, şeker şurubu, gül suyu ve bazen meyve şurupları eklenerek yapılan geleneksel bir tatlıdır. Bu tatlı, özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir lezzet olarak bilinse de, kışın da kar ve pekmez ile birleşerek sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor.
Kar yağdığında, buz üzerine dökülen pekmez ve diğer tatlandırıcılarla yapılan karsambaç, özellikle Güneydoğu Anadolu’da büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, kar tanelerini kaşıklarla toplar ve üzerine pekmez dökerek bu geleneksel tatlıyı yüzyıllardır tüketiyor.
ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDALARI NELER?
Üzüm pekmezi, içerdiği A vitamini, C vitamini, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi bileşenlerle metabolizmayı ve bağışıklık sistemini destekler. Düzenli olarak tüketildiğinde, pekmez, birçok hastalığa karşı olumlu etkiler sağlar ve vücuda güç verir.
KAR YENİR Mİ? KAR YEMEK ZARARLI MI?
Kar yemenin güvenliği, karın nerede ve nasıl yağdığına bağlıdır. Şehirde yağan kar, genellikle kirli olabilir ve sağlığı olumsuz etkileyebilir. Özellikle rüzgarlı havalarda kar, toprakla karışabilir. İlk yağan kar, genellikle daha kirli olup toz ve bakterileri emebilir. Bu yüzden, kar yedikten önce çevresel faktörler göz önünde bulundurulmalı ve uzman kişilerin önerileri dikkate alınmalıdır.